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, , jeudi 11 juin 2026.
Jeudi 11 juin, 17h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T17:00:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00
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