Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

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Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Vendredi 12 juin, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T10:30:00+02:00

https://www.youtube.com/@arquivohistoricoregional

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