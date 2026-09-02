2026 Visite guidée du beffroi de Charleville Charleville-Mézières

Informations pratiques

Charleville-Mézières

2026 Visite guidée du beffroi de Charleville

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit pour les adhérents OT sur présentation de justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Il est le plus haut point de vue sur la cité idéale de Charles de Gonzague. Reflet de l’architecture des années 1830-1850, il offre une vue exceptionnelle sur la ville de Charleville et au delà.Unique Beffroi du département des Ardennes, il est beaucoup plus récent que ceux du Nord de la France.Le panorama vu depuis le poste de vigie doit se mériter ! Cent cinquante marches séparent le sol de cet horizon exclusif. Mais quand vous serez en haut… La perspective sur les toits d’ardoise bleue de la Place Ducale qui tranche avec le vert des arbres du Mont Olympe, ne vous laissera jamais indifférent. Et d’autant plus encore si l’automne a déjà pris ses quartiers…A chaque saison, une nouvelle vue, de nouveaux détails… Les couleurs du plateaux de Berthaucourt qui évoluent au fil du temps contrastent avec les couleurs de la majestueuse Basilique Notre Dame d’Espérance de Mézières.Tandis que le clocheton de l’hôtel de ville de Mézières se laisse retrouver facilement, votre lecture de paysage accompagnée de votre guide vous mènera plus loin encore. Serez-vous à la hauteur pour retrouver des villages typiquement ardennais, comme Aiglemont ou Montcy Notre-Dame ?

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24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville / Sedan en Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

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English :

It is the highest vantage point overlooking Charles de Gonzague’s “ideal city.” Reflecting the architectural style of the 1830s–1850s, it offers an exceptional view of the city of Charleville and beyond.As the only belfry in the Ardennes department, it is much more recent than those in northern France. The panoramic view from the lookout point must be earned! One hundred and fifty steps separate the ground from this exclusive vista. But once you’re at the top… The view of the blue-slate roofs of the Place Ducale, contrasting with the green trees of Mont Olympe, will never fail to impress you. And even more so if fall has already set in… Each season brings a new view, new details… The colors of the Berthaucourt plateau, which change over time, contrast with the colors of the majestic Basilica of Notre Dame d’Espérance in Mézières.While the bell tower of the Mézières town hall is easy to spot, your exploration of the landscape with your guide will take you even further.%A0Will you be up to the challenge of finding typical Ardennes villages, such as Aiglemont or Montcy Notre-Dame?

L’événement 2026 Visite guidée du beffroi de Charleville Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme