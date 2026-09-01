Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

20ÈME ÉDITION DE LA RONDE DES PYRÉNÉES CLASSIC JEUDI 10 SEPTEMBRE

Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 08:30:00

fin : 2026-09-10 09:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Un regroupement sympathique et élégant de différentes générations de voitures sportives et à tendance sportive jusqu’aux plus récentes de l’année 1985. Ce rallye de régularité et de navigation compte pour le challenge ADERH FFVE et présentera pour cette 18ème édition des véhicules d’exception et de légende. Contrôles techniques et administratifs

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Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

A charming and elegant gathering of different generations of sports cars and sports-style vehicles, up to the most recent models from 1985. This regularity and navigation rally counts toward the ADERH FFVE Challenge and, for this 18th edition, will feature exceptional and legendary vehicles. Technical and administrative inspections

L’événement 20ÈME ÉDITION DE LA RONDE DES PYRÉNÉES CLASSIC JEUDI 10 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-08-30 par OT DE FONT ROMEU