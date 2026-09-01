JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE DE L’ERMITAGE 20 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via
dimanche 20 septembre 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE DE L’ERMITAGE 20 SEPTEMBRE
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine Dimanche 20 septembre
Découvrez l’histoire et le patrimoine de Font-Romeu à travers deux visites incontournables
Chapelle de l’Ermitage 11h et 15h durée 1h
Une belle occasion de découvrir deux lieux emblématiques de Font-Romeu !
Participation libre sans inscription
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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days? Sunday, September 20
Discover the history and heritage of Font-Romeu through two must-see tours:
Chapelle de l’Ermitage: 11 a.m. and 3 p.m. duration: 1 hour
A wonderful opportunity to explore two iconic sites in Font-Romeu!
Free admission no registration required
L’événement JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CHAPELLE DE L’ERMITAGE 20 SEPTEMBRE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE FONT ROMEU