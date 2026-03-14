21e édition course des remparts Langres

Inscriptions dans le square en face de la cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Au programme:

16h30 réservés aux enfants cette course se déroulera uniquement rue Diderot

17h00 920 m course ouverte aux enfants nés entre 2015 et 2019 3€ sur internet (+1€ sur place)

17h45 3 000m course ouverte aux coureurs nés entre 2009 et 2014 5€ sur internet (+1€ sur place)

17h45 3 000m Course familiale et individuelle départ (Non chronométrée et sans PPS) 2€ reversés à l’association Petit Cœur de Beurre

18h45 10 000m course ouverte aux personnes à partir de 2010 et avant 15€ sur internet (+3€ sur place) (Tee-shirt offert aux 700 premiers inscrits)

Fin des inscriptions une ½ heure avant le départ des courses .

Inscriptions dans le square en face de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est lacshm52@gmail.com

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English :

L’événement 21e édition course des remparts Langres Langres a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne du Pays de Langres