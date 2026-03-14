21e édition course des remparts Langres Langres
21e édition course des remparts Langres Langres samedi 19 septembre 2026.
21e édition course des remparts Langres
Inscriptions dans le square en face de la cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Au programme:
16h30 réservés aux enfants cette course se déroulera uniquement rue Diderot
17h00 920 m course ouverte aux enfants nés entre 2015 et 2019 3€ sur internet (+1€ sur place)
17h45 3 000m course ouverte aux coureurs nés entre 2009 et 2014 5€ sur internet (+1€ sur place)
17h45 3 000m Course familiale et individuelle départ (Non chronométrée et sans PPS) 2€ reversés à l’association Petit Cœur de Beurre
18h45 10 000m course ouverte aux personnes à partir de 2010 et avant 15€ sur internet (+3€ sur place) (Tee-shirt offert aux 700 premiers inscrits)
Fin des inscriptions une ½ heure avant le départ des courses .
Inscriptions dans le square en face de la cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est lacshm52@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 21e édition course des remparts Langres Langres a été mis à jour le 2026-03-10 par Antenne du Pays de Langres