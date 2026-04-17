21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier adulte d’initiation à l’aquarelle Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier adulte d’initiation à l’aquarelle

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Atelier adulte d’initiation à l’aquarelle dans le cadre du 21ème Salon International de l’Aquarelle. .

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89

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English : 21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier adulte d’initiation à l’aquarelle

L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier adulte d’initiation à l’aquarelle Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Saint-Yrieix