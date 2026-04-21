21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier enfant d’initiation à l’aquarelle Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche
21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier enfant d’initiation à l’aquarelle Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier enfant d’initiation à l’aquarelle
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Atelier enfant d’initiation à l’aquarelle dans le cadre du 21ème Salon International de l’Aquarelle. .
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier enfant d’initiation à l’aquarelle
L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle Atelier enfant d’initiation à l’aquarelle Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- Conférence Le corps dans l’art #4 du baroque au néo-classicisme MAH Musée d’Art et d’Histoire Saint-Yrieix-la-Perche 7 mai 2026
- Foire de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 8 mai 2026
- Vide-grenier et marché aux fleurs Salle des Barbarédiens Saint-Yrieix-la-Perche 8 mai 2026
- Rucher ouvert au public Saint-Yrieix-la-Perche 10 mai 2026
- Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche 19 mai 2026