22ème Salon des Artistes Amateurs inscription Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Informations pratiques

Arnay-le-Duc

22ème Salon des Artistes Amateurs inscription

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2027-06-18

Date(s) :

2026-10-01

Pour la 22ème édition du Salon des Artistes Amateurs, la réflexion des artistes portera sur les expressions de la langue française. Ces phrases qu’on dit pour imager une scène de vie, une attitude. Par exemple Avoir le coeur sur la main, la tête dans les nuages, décrocher la lune, gober les mouches….

Toutes les techniques d’art sont acceptées peinture, sculpture, photographie, mosaïque, art du papier ou du textile, modelage…

Inscription obligatoire. Nombre de place limité. .

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 22ème Salon des Artistes Amateurs inscription

L’événement 22ème Salon des Artistes Amateurs inscription Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays Arnay-Liernais