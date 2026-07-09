22ème Salon des Artistes Amateurs inscription Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc
jeudi 1 octobre 2026 · Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais · Arnay-le-Duc
Informations pratiques
Arnay-le-Duc
22ème Salon des Artistes Amateurs inscription
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2027-06-18
Date(s) :
2026-10-01
Pour la 22ème édition du Salon des Artistes Amateurs, la réflexion des artistes portera sur les expressions de la langue française. Ces phrases qu’on dit pour imager une scène de vie, une attitude. Par exemple Avoir le coeur sur la main, la tête dans les nuages, décrocher la lune, gober les mouches….
Toutes les techniques d’art sont acceptées peinture, sculpture, photographie, mosaïque, art du papier ou du textile, modelage…
Inscription obligatoire. Nombre de place limité. .
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr
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English : 22ème Salon des Artistes Amateurs inscription
L’événement 22ème Salon des Artistes Amateurs inscription Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays Arnay-Liernais
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