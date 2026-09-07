23 ème Salon du jouet ancien et de collection, Complexe sportif des 3 Arches, Senlis

Informations pratiques

23 ème Salon du jouet ancien et de collection Dimanche 8 novembre, 08h30 Complexe sportif des 3 Arches Oise

Entrée payante 2 euros gratuite pour les moins de 12 ans Buvette et restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T08:30:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T08:30:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00

Le RétrO Rail Club Senlisien organise sa 23ème édition du Salon du jouet ancien et de collection, exposition et bourse d’échange de jouets anciens et de collection le dimanche 8 novembre 2026 de 8h30 à 16h au Complexe sportif des 3 arches avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour trouver l’objet rare parmi les jouets anciens tels que voitures miniatures, trains O et HO, poupées et personnages, automates, documents, jeux de construction, circuits…. de marques emblématiques telles que : JEP, Hornby, LR, Marklin, Bing, BLZ, Lima, Joustra, Jouef, Scalextric, CIJ, Solido, JRD, Norev, Dinky-Toys, Corgi-Toys, Starlux, Quiralu, CBG, SFBJ, Jumeau, Bella, Gama, Arnold, Gégé, Bru, Action Joe, Big Jim, Goldorak, Joujoulac, Meccano, Légo, Playmobil etc. Ce sont 250m linéaires de tables de vente et d’exposition disponibles pour plus de 50 exposants sur réservation.

Invité 2026 Le Club des Amis du Meccano.

Complexe sportif des 3 Arches Avenue Eugène Gazeau, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0625912987 »}]

Le RétrO Rail Club Senlisien organise sa 23ème édition du Salon du jouet ancien et de collection, exposition et bourse d’échange de jouets anciens et de collection. Buvette et restauration sur place.