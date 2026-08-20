20eme festival du film court de Senlis, Cinéma de Senlis, Senlis
samedi 12 septembre 2026 · Cinéma de Senlis · Senlis
Informations pratiques
20eme festival du film court de Senlis Samedi 12 septembre, 10h00 Cinéma de Senlis Oise
Entrée libre sur la journée, payant pour le film de clôture.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Le festival du film court de Senlis fêtera sa 20ème éditions avec la participation des lauréats des dernières éditions qui viendront rencontrer le public et diffuser leurs courts métrages.
Cela sera aussi l’occasion de remettre le prix des 20ans par le public du meilleur film.
Un Long métrage indépendant d’action sera présenté en clôture.
Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07700682041 »}]
Projection de films de court métrage, rencontres avec les réalisateurs, diffusion d’un long métrage indépendant en clôture
À voir aussi à Senlis (Oise)
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