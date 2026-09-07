Finale du festival 2026 de films d’animation courts de l’Art en chemin au cinéma Jeanne d’Arc, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Finale du festival 2026 de films d’animation courts de l’Art en chemin au cinéma Jeanne d’Arc Samedi 12 septembre, 19h00 Cinéma de Senlis Oise

Entrée libre et gratuite, inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:30:00+02:00

En partenariat avec la Boîte à son et image, le 4ème festival de fiilms d’animation court métrage de Senlis se termine ce 12 septembre au cinéma Jeanne d’Arc. 748 films du monde entier ont été proposés.Venez voir les films lauréats et voter pour le prix du public.

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0687600028 »}]

Pour s’ouvrir sur le monde avec des films d’animation drôles, graves, originaux, et s’impliquer dans des choix de lauréats par vos votes L’Art en chemin Film d’animation