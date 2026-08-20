Exposition-vente Tintin Hergé et toutes bandes dessinées, Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé, Senlis
samedi 12 septembre 2026 · Prieuré Saint-Maurice - Entrée au fond de l'impasse Baumé · Senlis
Informations pratiques
Exposition-vente Tintin Hergé et toutes bandes dessinées 12 et 13 septembre Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Tout sur l’univers de Tintin-Hergé et de la BD. Des albums, des ouvrages sur la BD, des figurines et une multitude d’objets dérivés, affiches, posters, vaisselle, documents anciens et rares.
Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Impasse Baumé, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 11 21 44 »}]
Seront proposés à la vente des albums BD, des livres sur la BD, des objets et produits dérivés, figurines, documents et autres
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