Exposition-vente Tintin Hergé et toutes bandes dessinées, Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé, Senlis

samedi 12 septembre 2026 · Prieuré Saint-Maurice - Entrée au fond de l'impasse Baumé · Senlis

Informations pratiques

Exposition-vente Tintin Hergé et toutes bandes dessinées 12 et 13 septembre Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Tout sur l’univers de Tintin-Hergé et de la BD. Des albums, des ouvrages sur la BD, des figurines et une multitude d’objets dérivés, affiches, posters, vaisselle, documents anciens et rares.

Prieuré Saint-Maurice – Entrée au fond de l’impasse Baumé Impasse Baumé, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 11 21 44 »}]

Seront proposés à la vente des albums BD, des livres sur la BD, des objets et produits dérivés, figurines, documents et autres