Exposition de toiles de Senlis, 1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS, Senlis
vendredi 18 septembre 2026 · 1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS · Senlis
Informations pratiques
Exposition de toiles de Senlis 18 – 20 septembre 1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Cette édition 2026 mettra à l’honneur les artistes méconnus ayant peint un coin de Senlis, s’inscrivant dans la tradition de la Mémoire Senlisienne, de valorisation des archives locales, de l’Histoire et des figures oubliées.
1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS 1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Cette édition 2026 mettra à l’honneur les artistes méconnus ayant peint un coin de Senlis, s’inscrivant dans la tradition de la Mémoire Senlisienne.
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