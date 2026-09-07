Exposition de toiles de Senlis, 1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS, Senlis

Informations pratiques

Exposition de toiles de Senlis 18 – 20 septembre 1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette édition 2026 mettra à l’honneur les artistes méconnus ayant peint un coin de Senlis, s’inscrivant dans la tradition de la Mémoire Senlisienne, de valorisation des archives locales, de l’Histoire et des figures oubliées.

1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS 1 Place Saint-Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Cette édition 2026 mettra à l’honneur les artistes méconnus ayant peint un coin de Senlis, s’inscrivant dans la tradition de la Mémoire Senlisienne.

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