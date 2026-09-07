CAFE MEMOIRE SENLIS, Pub Saint-Louis, Senlis
jeudi 17 septembre 2026 · Pub Saint-Louis · Senlis
Informations pratiques
CAFE MEMOIRE SENLIS 17 septembre – 19 novembre, certains jeudis Pub Saint-Louis Oise
ENTREE LIBRE SANS CONDITION
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T15:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-11-19T15:00:00+01:00 – 2026-11-19T17:00:00+01:00
Le Café Mémoire offre un espace bienveillant où aidants et personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer peuvent se rencontrer, échanger et partager un moment convivial.
Pub Saint-Louis 7 rue Bellon 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 53 71 03 https://www.lepubsaintlouis.com/ [{« type »: « email », « value »: « secretariat60@francealzheimer.org »}] Pub Saint-Louis
« Café Mémoire : un lieu convivial d’écoute, de partage et de soutien pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer et leurs proches. » AIDANTS AIDES
CAFE MEMOIRE SENLIS
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