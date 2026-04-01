23e Festival du cinéma de Brive: Cérémonie d’ouverture (Rex) Brive-la-Gaillarde
23e Festival du cinéma de Brive: Cérémonie d’ouverture (Rex) Brive-la-Gaillarde lundi 20 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
23e Festival du cinéma de Brive: Cérémonie d’ouverture (Rex)
3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Présentation de la 23e édition du Festival du cinéma de Brive par Giulio Casadei, délégué général, puis projection du film: Les Reines du Music Hall de Mario Monicelli.
Mélodrame et satire sociale, Les Reines du music-hall explore l’univers du cabaret à travers un duo mère/fille en prise à la dureté des rapports de classe, que l’amour arrive parfois à dépasser. L’occasion de découvrir Marilyn Monroe, dans son premier rôle d’actrice-chanteuse, qui annonce ses futurs personnages de gold diggers..
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Présenté par Florence Tissot, Commissaire d’exposition à la Cinémathèque Française. .
3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 84 53 89 lerex@brive.fr
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English : 23e Festival du cinéma de Brive: Cérémonie d’ouverture (Rex)
L’événement 23e Festival du cinéma de Brive: Cérémonie d’ouverture (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme
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