Spectacle JEAN JACQUES FIORITO LA FARCE CACHEE DE L’INFO à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23

Découvrez Jean-Jacques Fiorito, grand reporter infatigable et unique en son genre. De la tournée des stars à celle des comptoirs, il a croisé Obispo, Hallyday, Belmondo, Julio Iglesias… et même le professeur Raoult ! Toujours droit (enfin, presque), il partage avec humour et franchise ses anecdotes croustillantes. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle JEAN JACQUES FIORITO LA FARCE CACHEE DE L’INFO à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme