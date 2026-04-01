Brive-la-Gaillarde

Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

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English : Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville)

L’événement Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme