Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde
Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde mercredi 22 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
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English : Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville)
L’événement Tables rondes dans le cadre du Festival du cinéma de Brive (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme
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