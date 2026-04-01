Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange Deux filles à marier

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

D’après Tchekhov, façon commedia dell’arte.

Cie La Carpe.

Sur réservation. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 66 89 81

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English : Théâtre de la Grange Deux filles à marier

L’événement Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Corrèze Tourisme