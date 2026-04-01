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Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 12 rue René Glangeaud

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Théâtre de la Grange Deux filles à marier

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

D’après Tchekhov, façon commedia dell’arte.
Cie La Carpe.
Sur réservation.   .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 66 89 81 

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English : Théâtre de la Grange Deux filles à marier

L’événement Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Corrèze Tourisme

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