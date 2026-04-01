Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde
Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde mercredi 22 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
Théâtre de la Grange Deux filles à marier
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
D’après Tchekhov, façon commedia dell’arte.
Cie La Carpe.
Sur réservation. .
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 66 89 81
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English : Théâtre de la Grange Deux filles à marier
L’événement Théâtre de la Grange Deux filles à marier Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Corrèze Tourisme
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