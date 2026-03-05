23e Festival du cinéma de Brive (Rex)

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-20

Programme à venir.

Du 20 au 25 avril. .

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 84 53 89 lerex@brive.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 23e Festival du cinéma de Brive (Rex)

L’événement 23e Festival du cinéma de Brive (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-02 par Corrèze Tourisme