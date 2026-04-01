Brive-la-Gaillarde

23e Festival du cinéma de Brive: Soirée Face B (Rex)

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Soirée extraits de vidéoclips réalisés par des cinéastes, présentée et animée par Ugo Broussot, comédien.

Séquences dansées, chorégraphiées et interprétées par Aurélie Bosredon, Compagnie 5ème Art, et ses élèves.

Entrée libre .

3 bd Général Koening Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 84 53 89 lerex@brive.fr

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English : 23e Festival du cinéma de Brive: Soirée Face B (Rex)

L’événement 23e Festival du cinéma de Brive: Soirée Face B (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme