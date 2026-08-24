24 heures du Jeu !, Médiathèque Albert Camus, Marmande

Informations pratiques

24 heures du Jeu ! 3 et 4 octobre Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T00:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

24 heures du jeu non stop à la médiathèque ! Jeux de société, de cartes, de rôles, wargames, enquêtes, défis participatifs…. seul(e), en duo, de trois à 10 jours voire beaucoup plus, entre amis, familles et pour faire de nouvelles connaissances… des jeux qui s’adressent aux enfants aussi bien qu’aux adultes, il y en aura pour tous les goûts, tous les niveaux et pour les temps de partie entre 10 minutes et 24 heures ! Relevez le défi !

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.

Biblis en folie 2026

©LAGEM; @mairie-marmande.fr