24 Poses, Amphithéâtre Thomas Narcejac, Pornic

Informations pratiques

24 Poses Jeudi 11 mars 2027, 20h30 Amphithéâtre Thomas Narcejac Loire-Atlantique

Plein 15 €

/ Réduit 11 € (- 25 ans, détenteurs de la carte CEZAM de

l’année en cours, bénéficiaires de minima sociaux (ARE, RSA, ASS, AAH), abonnés du Grand T et du Collectif Spectacles en Retz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-11T20:30:00+01:00 – 2027-03-11T21:30:00+01:00

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du cirque, du théâtre, de la création sonore et plastique, ce roman-photo est bien vivant?

On croit les reconnaître : ces visages anonymes, ces scènes ordinaires, ces fragments de vies collectés en EHPAD ou dans des archives. Projetées, découpées, transformées en direct, ces images prennent vie. Une acrobate aérienne et un danseur-comédien se glissent dans leurs plis, rejouent les personnages. Car derrière les poses, il y a des silences, et dans nos regards, des récits persistants. Anaïs Veignant et ses acolytes de la Cie Tréma sur le i projettent des histoires sur ces mémoires et regardent ce qu’elles racontent de nos identités de femme, d’homme, de couple, de famille. Un montage photo-sensible intime et collectif, aussi émouvant qu’insolent.

Amphithéâtre Thomas Narcejac 17 Rue Rostislaw Loukianoff, 44210 Pornic, France Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 74 79 50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/amphitheatrepornic »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 82 04 40 »}]

Ouvrir un album de famille, remettre les poses en mouvement: 80 ans de photos manipulées et rejouées sur scène révèlent ce que ces instantanés d’hier racontent de nous, aujourd’hui. À la croisée du…

© Elodie Maillard