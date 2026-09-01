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AGENDA · Lamorlaye

24ème brocante vide-grenier de Lamorlaye Lamorlaye

dimanche 13 septembre 2026 · Lamorlaye

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place du 8 Mai
Ville
60260 Lamorlaye
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Lamorlaye

24ème brocante vide-grenier de Lamorlaye

Place du 8 Mai Lamorlaye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Brocante et vide-grenier organisée par le Groupement des Artisans et commerçants de Lamorlaye.
Venez chiner et faire de bonnes affaires !
Brocante et vide-grenier organisée par le Groupement des Artisans et commerçants de Lamorlaye.
Venez chiner et faire de bonnes affaires !   .

Place du 8 Mai Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France  

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English :

Flea market and garage sale organized by the Group of the Craftsmen and Tradesmen of Lamorlaye
Come to hunt and make good deals!

L’événement 24ème brocante vide-grenier de Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2022-04-28 par Chantilly-Senlis Tourisme

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