25È IMAGE VOL.2 LAÉROCHROME Blagnac
25È IMAGE VOL.2 LAÉROCHROME Blagnac jeudi 21 mai 2026.
Blagnac
25È IMAGE VOL.2
LAÉROCHROME 220 Route de Grenade Blagnac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-05-21
Venez découvrir une exposition Oeuvres Volontairement Non Identifiés !
Pour cette deuxième édition, Younès Farhi expose ses photographies légèrement modifiées par d’autres artistes.
De la peinture, des collages, de l’ajout de matières viennent transformer des photos en pièces hybrides . .
LAÉROCHROME 220 Route de Grenade Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie contact@cisart.fr
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English :
Come and discover the Oeuvres Volontairesment Non Identifiés exhibition!
L’événement 25È IMAGE VOL.2 Blagnac a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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