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25È IMAGE VOL.2 LAÉROCHROME Blagnac

25È IMAGE VOL.2 LAÉROCHROME Blagnac jeudi 21 mai 2026.

Lieu : LAÉROCHROME

Adresse : 220 Route de Grenade

Ville : 31700 Blagnac

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Blagnac

25È IMAGE VOL.2

LAÉROCHROME 220 Route de Grenade Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-05-21

Venez découvrir une exposition Oeuvres Volontairement Non Identifiés !
Pour cette deuxième édition, Younès Farhi expose ses photographies légèrement modifiées par d’autres artistes.

De la peinture, des collages, de l’ajout de matières viennent transformer des photos en pièces hybrides .   .

LAÉROCHROME 220 Route de Grenade Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie   contact@cisart.fr

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English :

Come and discover the Oeuvres Volontairesment Non Identifiés exhibition!

L’événement 25È IMAGE VOL.2 Blagnac a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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