25È IMAGE VOL.2 LAÉROCHROME Blagnac

Blagnac

25È IMAGE VOL.2

LAÉROCHROME 220 Route de Grenade Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-05-21

Venez découvrir une exposition Oeuvres Volontairement Non Identifiés !

Pour cette deuxième édition, Younès Farhi expose ses photographies légèrement modifiées par d’autres artistes.

De la peinture, des collages, de l’ajout de matières viennent transformer des photos en pièces hybrides . .

LAÉROCHROME 220 Route de Grenade Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie contact@cisart.fr

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English :

Come and discover the Oeuvres Volontairesment Non Identifiés exhibition!

L’événement 25È IMAGE VOL.2 Blagnac a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE