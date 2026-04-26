NUIT DES MUSÉES À AEROSCOPIA MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

Blagnac

NUIT DES MUSÉES À AEROSCOPIA

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, Aeroscopia vous ouvre gratuitement ses portes ! Au programme la découverte d’un parcours musical !

Le musée aeroscopia est un lieu de mémoire et de vie qui retrace l’histoire et les missions de l’aviation aviation commerciale, de tourisme et de loisir, militaire, scientifique et expérimentale.

Ce soir, il vous ouvre ses portes !

Embarquez pour une aventure aéronautique !

Au programme un quiz participatif autour des enjeux du fret, une découverte des circulations autour de Blagnac en temps réel grâce à flight radar dans un espace de repos, une carte participative avec planisphère où vous pouvez retracer vos propres voyages de l’année et un accès à l’Aéroclub Alpha-Sierra à tarif exceptionnel pour découvrir ou redécouvrir l’expérience de vol en réalité virtuelle !

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel de la Nuit des musées. .

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 39 42 00 info@musee-aeroscopia.fr

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English :

That evening, Aeroscopia opens its doors free of charge! On the program: the discovery of a musical journey!

L’événement NUIT DES MUSÉES À AEROSCOPIA Blagnac a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE