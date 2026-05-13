Voyage voyage, Aeroscopia, Blagnac

Voyage voyage Samedi 23 mai, 19h00 Aeroscopia Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

VOYAGE VOYAGE ✈️

aeroscopia, là où vous pouvez nighter*

*Faire la fête

Le musée aeroscopia vous invite à vivre sa toute première participation à la Nuit des Musées. Une soirée gratuite, immersive et inédite, où l’histoire de l’aviation rencontre les plus grands tubes du XXe siècle.

De 19h à minuit, embarquez pour un véritable voyage dans le temps. Explorez les décennies qui ont marqué la musique et qui ont accompagné les grandes évolutions de l’aéronautique. Chaque heure, une nouvelle ambiance : un avion emblématique, une époque, une énergie.

Des années 1950 aux années 1990

La soirée s’ouvre sur l’énergie des années 1950, entre rock’n’roll et jazz. En toile de fond, le Lockheed F-104 Starfighter évoque la Guerre froide, une période de tensions où les avancées aéronautiques sont étroitement liées aux enjeux militaires et stratégiques.

Dans les années 1960, place au rock et à la soul, en écho à l’impressionnant Aero Spacelines Super Guppy. Conçu pour transporter des éléments de fusées, il incarne la Course à l’espace et l’élan vers de nouveaux horizons.

Les années 1970 célèbrent l’iconique Concorde, symbole d’un progrès sans limite. Le transport supersonique rapproche les continents et porte une vision futuriste du voyage.

Les années 1980 prennent le relais avec une ambiance pop et synthétique autour de l’Airbus A300. Dans un contexte de mondialisation et de démocratisation du transport aérien, l’avion devient un moyen de déplacement accessible, accompagnant l’intensification des échanges à l’échelle mondiale.

Enfin, la soirée se clôture dans l’énergie des années 1990, entre pop, grunge et électro. L’Airbus A400M Atlas illustre une nouvelle ère, marquée par la coopération internationale et les grands programmes industriels européens, ainsi que les enjeux contemporains de mobilité stratégique.

Une soirée immersive, gourmande, festive

Tout au long de la soirée, des guides vous accompagnent pour découvrir les avions et leur histoire.

Profitez également de buvettes et foodtrucks pour prolonger l’expérience dans une ambiance conviviale et festive, sur un de nos tarmacs, au milieu des avions.

ℹ️ Infos pratiques

Horaires : 19h – 00h

Tarif : Gratuit

Modalités : Sur inscription

Billetterie : https://my.weezevent.com/nuit-des-musees-2026-aeroscopia

Plus d’infos : https://www.aeroscopia.fr/nuit-des-musees

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Ligne T1 – Palais de justice / Aeroconstellation : arrêt Beauzelle-aeroscopia. Un chemin balisé vous guidera jusqu’au musée aeroscopia (10 minutes).

​En voiture :

– Suivre Blagnac Aéroport

– Prendre Sortie N°4 Secteur Aéroportuaire Nord

– Suivre D902 Beauzelle – Seilh

– Prendre Sortie N°902.3 Zac Aéroconstellation

– 1er rond-point : 3e sortie à gauche

– 1re rue à droite : parking visiteurs du musée aeroscopia, au bout de l’allée André Turcat.

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© aeroscopia