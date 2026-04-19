LULUBERLU ODYSSUD ET SON PARC Blagnac

Blagnac

LULUBERLU

ODYSSUD ET SON PARC 4 Avenue du Parc Blagnac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Enfilez votre casque et vos bottes de chantier, Luluberlu vous invite à bâtir un monde enchanté, à hauteur d’enfant !

Cette année , Luluberlu se met au diapason d’Odyssud et entre à son tour… en chantier ! Tandis que la Grande salle entame sa métamorphose, le festival vous invite à retrousser vos manches pour imaginer, façonner, déconstruire et reconstruire ensemble à travers une multitude de propositions cirque, danse, théâtre, marionnettes, musique. Cette 18ème édition fait la part belle au bricolage poétique, à la construction joyeuse, aux cabanes d’idées et aux utopies en bois tendre.

Côté spectacles, naviguez entre performances visuelles, créations poétiques et formats immersifs, avec des compagnies qui mêlent les disciplines et bousculent les codes. Le festival mise aussi sur le faire ensemble ateliers d’éco-construction, créations collaboratives, jeux, découvertes scientifiques et parcours ludiques.

Toute la ville s’anime… et le parc d’Odyssud se métamorphose en un véritable terrain d’aventures et de découvertes, où la curiosité est reine !

Retrouvez la programmation détaillée sur le site internet du festival. .

ODYSSUD ET SON PARC 4 Avenue du Parc Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 71 75 10 billetterie@odyssud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put on your hard hat and construction boots, and Luluberlu invites you to build an enchanted world, just for kids!

L’événement LULUBERLU Blagnac a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE