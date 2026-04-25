25ème Festival Les Soirées Baroques BACH en MIROIR Concert aux chandelles Guillaume Rebinguet Sudre Salle des Consuls Monflanquin

Monflanquin

25ème Festival Les Soirées Baroques BACH en MIROIR Concert aux chandelles Guillaume Rebinguet Sudre

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Réunir dans un même concert la musique de Bach écrite pour le violon et le clavecin, tel est le projet audacieux de Guillaume Rebinguet Sudre !

En 1720, Bach signe un ouvrage remarquable de Sonates et Partitas, entièrement dédié au violon seul. Son titre, Sei Solo à Violino senza Basso accompagnato Libro Primo, nous laisse penser que ce livre est peut-être le premier qu’il compose de cette manière.

C’est une vision musicale personnelle que Guillaume Rebinguet Sudre nous offre, inspirée par son expérience croisée de violoniste, claveciniste et facteur de clavecins. Il nous livre un programme intime, à la lueur de la bougie, mettant en miroir certaines pièces pour violon avec les transcriptions pour clavecin, parvenues jusqu’à nous par l’intermédiaire des disciples de Bach.

Un regard neuf sur la musique de Bach, par ce musicien aux multiples facettes.

Durée 1h15 sans entracte .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : 25ème Festival Les Soirées Baroques BACH en MIROIR Concert aux chandelles Guillaume Rebinguet Sudre

L’événement 25ème Festival Les Soirées Baroques BACH en MIROIR Concert aux chandelles Guillaume Rebinguet Sudre Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides