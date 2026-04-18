25ème Festival Les Soirées Baroques Flûte à bec et violon en tandem, Orchestre Les Passions Salle des Consuls Monflanquin

Monflanquin

25ème Festival Les Soirées Baroques Flûte à bec et violon en tandem, Orchestre Les Passions

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Conversation complice entre deux instruments et deux musiciens, tel est le principe de ce programme convivial. Des pièces en duo de Couperin, Corelli, Telemann et Carl Philipp Emanuel Bach témoignent de l’art de la conversation amicale, sans le soutien de la basse continue.

Un concert audacieux, dans lequel l’expérience extraordinaire de Jean-Marc Andrieu (flûte à bec) et Flavio Losco (violon) immerge immédiatement le public dans l’intensité de ces musiques.

Ce concert s’inscrit dans le cadre des 40 ans de l’ensemble Les Passions Orchestre Baroque de Montauban

Durée 1h15 sans entracte .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : 25ème Festival Les Soirées Baroques Flûte à bec et violon en tandem, Orchestre Les Passions

L’événement 25ème Festival Les Soirées Baroques Flûte à bec et violon en tandem, Orchestre Les Passions Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Coeur de Bastides