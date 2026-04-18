25ème Festival Les Soirées Baroques Splendeurs baroque, concert sons et lumières Choeur du festival et Orchestre Les Passions Rue des Arcades Monflanquin

Monflanquin

25ème Festival Les Soirées Baroques Splendeurs baroque, concert sons et lumières Choeur du festival et Orchestre Les Passions

Rue des Arcades Eglise Saint André Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Clore de la plus belle des manières la 25ème édition des Soirées Baroques de Monflanquin, c’est vous proposer une soirée des plus inattendue…

Et c’est le célèbre Janouille, fêtant ses 450 ans, qui mènera la danse ! La vie de cette bastide vous sera ainsi contée, alternant Histoire, anecdotes et musique baroque, dans une immersion lumineuse intégrale.

Extraits du Magnificat et Messe en Si mineur de Bach, Coronations Anthems et Dixit Dominus de Haendel, Te Deum de Charpentier, mais aussi Lully, Zelenka, Telemann, Carissimi… Un véritable feux d’artifice musical, porté par un orchestre baroque complet et des chanteurs lyriques d’exception.

Durée 1h45 sans entracte .

Rue des Arcades Eglise Saint André Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : 25ème Festival Les Soirées Baroques Splendeurs baroque, concert sons et lumières Choeur du festival et Orchestre Les Passions

L’événement 25ème Festival Les Soirées Baroques Splendeurs baroque, concert sons et lumières Choeur du festival et Orchestre Les Passions Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Coeur de Bastides