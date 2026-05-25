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25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille Monflanquin

25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille Monflanquin

25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille Monflanquin mardi 21 juillet 2026.

Adresse : 5 Place des Arcades

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Monflanquin

25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille

5 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

À la lueur des flambeaux, Janouille la Fripouille vous emmène à la découverte de la bastide de Monflanquin.
Lors de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du festival Les Soirées Baroques, il sera accompagné de musiciens et solistes.
À la lueur des flambeaux, Janouille la Fripouille vous emmène à la découverte de la bastide de Monflanquin.
Lors de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du festival Les Soirées Baroques, il sera accompagné de musiciens et solistes.   .

5 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : 25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille

By torchlight, Janouille la Fripouille takes you on a tour of the bastide town of Monflanquin.
On this tour, part of the Les Soirées Baroques festival, he will be accompanied by musicians and soloists.

L’événement 25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides

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