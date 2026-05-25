25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille Monflanquin
25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille Monflanquin mardi 21 juillet 2026.
Monflanquin
25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille
5 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
À la lueur des flambeaux, Janouille la Fripouille vous emmène à la découverte de la bastide de Monflanquin.
Lors de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du festival Les Soirées Baroques, il sera accompagné de musiciens et solistes.
À la lueur des flambeaux, Janouille la Fripouille vous emmène à la découverte de la bastide de Monflanquin.
Lors de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du festival Les Soirées Baroques, il sera accompagné de musiciens et solistes. .
5 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : 25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille
By torchlight, Janouille la Fripouille takes you on a tour of the bastide town of Monflanquin.
On this tour, part of the Les Soirées Baroques festival, he will be accompanied by musicians and soloists.
L’événement 25ème Festival Les Soirées Baroques Visite aux flambeaux de la bastide de Monflanquin avec Janouille Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Bastides
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