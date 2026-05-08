Monflanquin

Foire Antiquités Brocante

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La 49ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle Place des Arcades.

35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc.

Accès gratuit pour les visiteurs.

La 49ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle Place des Arcades.

Environs 35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc.

Accès gratuit pour les visiteurs. .

Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 53 65 66 fiol.patrick07@yahoo.fr

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English : Foire Antiquités Brocante

The 49th edition of Monflanquin’s antiques and brocante fair, reserved for professionals, will take place on the traditional Place des Arcades.

35 exhibitors are expected, offering period furniture, curios, paintings, sculptures, designer clothes and more.

Free admission for visitors.

L’événement Foire Antiquités Brocante Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides