Foire Antiquités Brocante Monflanquin
Foire Antiquités Brocante Monflanquin samedi 18 juillet 2026.
Monflanquin
Foire Antiquités Brocante
Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
La 49ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle Place des Arcades.
35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc.
Accès gratuit pour les visiteurs.
La 49ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle Place des Arcades.
Environs 35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc.
Accès gratuit pour les visiteurs. .
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 53 65 66 fiol.patrick07@yahoo.fr
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English : Foire Antiquités Brocante
The 49th edition of Monflanquin’s antiques and brocante fair, reserved for professionals, will take place on the traditional Place des Arcades.
35 exhibitors are expected, offering period furniture, curios, paintings, sculptures, designer clothes and more.
Free admission for visitors.
L’événement Foire Antiquités Brocante Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Coeur de Bastides
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