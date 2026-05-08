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Concert avec Suségad Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Concert avec Suségad Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Adresse : Chemin du manoir

Ville : 47150 Monflanquin

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Monflanquin

Concert avec Suségad

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

La Dame du Lac propose une soirée concert avec un duo acoustique de chansons internationales des années 60 à aujourd’hui pour un ambiance calme et envoutante.

Réservation conseillée pour la restauration.
La Dame du Lac propose une soirée concert avec un duo acoustique de chansons internationales des années 60 à aujourd’hui pour un ambiance calme et envoutante.

Réservation conseillée pour la restauration.   .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85 

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English : Concert avec Suségad

La Dame du Lac offers an evening concert with an acoustic duet of international songs from the 60s to today, in a calm, bewitching atmosphere.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert avec Suségad Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Coeur de Bastides

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