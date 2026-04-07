Exposition de l’artiste Jon Sephton Salle d’Aquitaine Monflanquin

Monflanquin

Exposition de l’artiste Jon Sephton

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures (huiles, acryliques, aquarelles) de l’artiste monflanquinois Jon Sephton.

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures (huiles, acryliques, aquarelles) de l’artiste monflanquinois Jon Sephton.

Jon peint principalement à l’huile, à l’aquarelle et à l’acrylique. Ses peintures sont souvent inspirées par les paysages et l’architecture du sud-ouest de la France. Il cherche à explorer un sentiment d’espace et d’appartenance, le spectateur étant souvent encouragé à vouloir continuer à marcher dans le tableau ou à en faire partie. .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

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English : Exposition de l’artiste Jon Sephton

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.

This week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings (oils, acrylics, watercolors) of Monflanquin artist Jon Sephton.

L’événement Exposition de l’artiste Jon Sephton Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides