Monflanquin

25ème Festival Les Soirées Baroques VOYAGES en EUROPE Concert au château, Ensemble Sacqueboutae

Château de Roquefère Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Ensemble Sacqueboutae dessine les contours d’une Europe musicale féconde, liée par ses influences et les rencontres des compositeurs de l’époque. Par-delà les frontières et les royaumes, vous découvrirez que la musique était déjà un passeport universel. La sacqueboute, cet ancêtre du trombone, mettra en valeur ce patrimoine culturel européen, associant finesse sonore et virtuosité instrumentale.

Et quoi de mieux que l’acoustique du château de Roquefère pour accueillir ce programme ambitieux, rythmé aux sons des percussions et des sacqueboutes ! Véritable immersion sonore grâce à une spatialisation des musiciens autour du public.

Durée 1h15 sans entracte

Repli en cas de pluie Salle des fêtes de Monflanquin .

Château de Roquefère Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : 25ème Festival Les Soirées Baroques VOYAGES en EUROPE Concert au château, Ensemble Sacqueboutae

L’événement 25ème Festival Les Soirées Baroques VOYAGES en EUROPE Concert au château, Ensemble Sacqueboutae Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Bastides