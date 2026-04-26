26e Brocante des Marais Bourges
26e Brocante des Marais Bourges vendredi 1 mai 2026.
Bourges
26e Brocante des Marais
Chaussée de Chappe Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Chinez bonnes affaires et objets insolites lors de la 26e brocante des Marais, un rendez-vous incontournable du 1er mai à Bourges.
La 26e brocante des Marais se tient le jeudi 1er mai à Bourges, sur la chaussée de Chappe, à proximité de l’hypermarché Carrefour. Cet événement convivial rassemble de nombreux exposants, particuliers et professionnels, proposant une grande diversité d’objets anciens, de curiosités et de trouvailles à chiner. Accessible gratuitement, la brocante se déroule de 6h à18h et offre aux visiteurs une ambiance animée propice à la flânerie. Sur place, restauration, buvette et sanitaires sont à disposition pour profiter pleinement de la journée. .
Chaussée de Chappe Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 77 68 02 45
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Browse bargains and unusual items at the 26th Brocante des Marais, a not-to-be-missed May 1st event in Bourges.
L’événement 26e Brocante des Marais Bourges a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES
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