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AGENDA · Guémené-Penfao

26e Rando les sentiers du don Route de Guénouvry Guémené-Penfao

dimanche 20 septembre 2026 · Route de Guénouvry · Guémené-Penfao

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Route de Guénouvry
Adresse
Hippodrome de Lizien
Ville
44290 Guémené-Penfao
Département
Loire-Atlantique
Tarif
6 6

Guémené-Penfao

26e Rando les sentiers du don

Route de Guénouvry Hippodrome de Lizien Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

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Route de Guénouvry Hippodrome de Lizien Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire   guemene.vtt@gmail.com

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English :

L’événement 26e Rando les sentiers du don Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-08-23 par ADT44

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