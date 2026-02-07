26ème Triathlon de Gray Site la Plage Gray

26ème Triathlon de Gray

Site la Plage Rue de la Plage Gray Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

[ TRIATHLON 2026 ]

L’équipe d’organisation du Tri val de Gray vous donne rendez-vous pour son triathlon annuel les

25 & 26 juillet 2026

à la Plage de GRAY

Que vous soyez débutant ou triathlète expérimenté, seul(e)s ou à plusieurs, cette compétition unique vous fera découvrir les paysage et la beauté de la ville de GRAY.

Une natation dans la Saône, un parcours vélo rapide et une course à pied pour tous les niveaux.

Inscrivez-vous dès maintenant et vivez un week-end inoubliable de sport et de convivialité .

Site la Plage Rue de la Plage Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 33 56 36 entraineur.trivaldegray@gmail.com

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English : 26ème Triathlon de Gray

L’événement 26ème Triathlon de Gray Gray a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY