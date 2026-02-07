26ème Triathlon de Gray Site la Plage Gray
26ème Triathlon de Gray Site la Plage Gray samedi 25 juillet 2026.
26ème Triathlon de Gray
Site la Plage Rue de la Plage Gray Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
[ TRIATHLON 2026 ]
L’équipe d’organisation du Tri val de Gray vous donne rendez-vous pour son triathlon annuel les
25 & 26 juillet 2026
à la Plage de GRAY
Que vous soyez débutant ou triathlète expérimenté, seul(e)s ou à plusieurs, cette compétition unique vous fera découvrir les paysage et la beauté de la ville de GRAY.
Une natation dans la Saône, un parcours vélo rapide et une course à pied pour tous les niveaux.
Inscrivez-vous dès maintenant et vivez un week-end inoubliable de sport et de convivialité .
Site la Plage Rue de la Plage Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 33 56 36 entraineur.trivaldegray@gmail.com
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English : 26ème Triathlon de Gray
L’événement 26ème Triathlon de Gray Gray a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY