UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ronchamp

27ème Foire d’Automne à Ronchamp La Filature Ronchamp

dimanche 4 octobre 2026 · La Filature · Ronchamp

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Filature
Adresse
20b rue Paul Strauss
Ville
70250 Ronchamp
Département
Haute-Saône
Tarif
1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ronchamp

27ème Foire d’Automne à Ronchamp

La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

27e Foire d’Automne à Ronchamp dimanche 4 octobre de 10h à 18h, à La Filature de Ronchamp.
Marché de producteurs et artisanal, animations musicales, râpés de pomme de terre, bourse aux disques et aux livres.
Restauration et Buvette sur place avec les associations locales.   .

La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82  ronchamptourisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 27ème Foire d’Automne à Ronchamp

L’événement 27ème Foire d’Automne à Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-08-21 par RONCHAMP TOURISME

À voir aussi à Ronchamp (Haute-Saône)