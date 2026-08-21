27ème Foire d’Automne à Ronchamp La Filature Ronchamp
dimanche 4 octobre 2026 · La Filature · Ronchamp
Informations pratiques
Ronchamp
27ème Foire d’Automne à Ronchamp
La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
27e Foire d’Automne à Ronchamp dimanche 4 octobre de 10h à 18h, à La Filature de Ronchamp.
Marché de producteurs et artisanal, animations musicales, râpés de pomme de terre, bourse aux disques et aux livres.
Restauration et Buvette sur place avec les associations locales. .
La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 ronchamptourisme@gmail.com
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English : 27ème Foire d’Automne à Ronchamp
L’événement 27ème Foire d’Automne à Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-08-21 par RONCHAMP TOURISME
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