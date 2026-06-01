Beauvoir

27ème Grande journée des circuits de randonnée

Départ de Beauvoir Beauvoir Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Départs de randonnées à partir de Beauvoir, Egleny, Lindry, Merry-la-Vallée, Parly, Pourrain, Le Val d’Ocre. Au programme le matin randonnée pédestre, équestre et V.T.T au départs de chaque village, la consultation des horaires et circuits dans chaque commune. L’arrivée est prévue entre 11h30 et 12h au Mille-Club d’Egleny, pour un verre d’accueil offert par la municipalité d’Egleny. Remise du Challenge de SIVU, finale du jeu les secrets de la Grande randonnée , repas champêtre pour tous sur réservation. Animation musicale à partir de 14h30 avec Philippe Brulé répertoire de chansons françaises 60’s,70’s et 80’s au piano voix. .

Départ de Beauvoir Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 29 49 85 cdf@citrongivre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 27ème Grande journée des circuits de randonnée

L’événement 27ème Grande journée des circuits de randonnée Beauvoir a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !