27ème salon photographique Regards et Images Dans ma rue Montivilliers

27ème salon photographique Regards et Images Dans ma rue

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-05-16

Dans ma rue, il y a les cinglés du jogging, les amoureux du lèche-vitrine et des passants comme vous et moi… . Ainsi chantait Philippe Swan en 1989, avant d’ajouter mais il y a aussi…

C’est précisément cet aussi que les photographes de Regards et Images ont cherché à capturer. La rue, à la fois ordinaire et extraordinaire, est un territoire d’exploration où cohabitent l’humain, l’architecture, les jeux de lignes, de lumières et de textures. Elle fourmille d’histoires, de géométries urbaines, de contrastes inattendus et d’instants suspendus. .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 abbaye@ville-montivilliers.fr

