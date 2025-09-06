Visite guidée L’histoire des jardins au gré des époques Place François Mitterrand Montivilliers

Place François Mitterrand Centre-ville Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dès le Moyen Âge, le jardin s’organise selon les besoins humains… Et encore plus lorsqu’il s’agit de jardins d’Abbayes alimentaires mais aussi spirituels. Et dans les châteaux, l’amour courtois chante la beauté des jardins d’agrément. La Renaissance vient apporter sa connaissance du monde botanique et le jardin se fait lieu de savoir, avant de devenir lieu de maîtrise de la nature. Le guide vous mènera du cloître de l’Abbaye jusqu’au Parc-Jardin de la Sente des Rivières, véritable résumé des tendances qui ont façonné notre regard sur le monde végétal.

Réservation obligatoire. .

Place François Mitterrand Centre-ville Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66 billetterie@ville-montivilliers.fr

