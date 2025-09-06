Théâtre La Ferme des Animaux Salle Michel Vallery Montivilliers

Théâtre La Ferme des Animaux

Salle Michel Vallery Montivilliers mardi 5 mai 2026.

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-05-05 20:30:00

2026-05-05

Caliband Théâtre

Adapté de La Ferme des animaux de George Orwell

Cette fable animalière questionne le pouvoir politique face à nos libertés. Cette histoire, où les animaux deviennent maîtres de leur ferme, illustre le mécanisme de soumission, de contrôle et de manipulation d’une communauté. Orwell l’a écrite en référence à la dictature stalinienne, mais cet engrenage tyrannique du pouvoir, qui transforme le langage en propagande, fait écho malheureusement à différents niveaux avec nos sociétés démocratiques.

À partir de 9 ans Durée 1h

Réservation conseillée .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

