Petits mots entre nous Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez écouter des histoires, présentées par l’équipe de la section jeunesse !
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Sur inscription un mois avant, au 02.35.30.96.10 .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 10
