Petits mots entre nous Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Venez écouter des histoires, présentées par l’équipe de la section jeunesse !

Pour les enfants de 4 à 8 ans

Sur inscription un mois avant, au 02.35.30.96.10 .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 10

