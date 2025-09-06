Débat Informer en zone de guerre Montivilliers

jeudi 30 avril 2026.

Débat Informer en zone de guerre

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-04-30 18:30:00

2026-04-30

Avec Kamal Redouani, auteur, réalisateur et grand reporter de guerre

Quand les bombes éclatent et que la vérité vacille, informer devient un acte de courage. Kamal Redouani, grand reporter de guerre, viendra partager son expérience du terrain Syrie, Libye, Irak… Autant de zones où chaque mot, chaque image, peut faire la différence.

Comment raconter l’indicible sans trahir la réalité ? Comment continuer à témoigner quand la peur, la propagande et la désinformation menacent de tout submerger ?

À travers ses récits et ses images, Kamal Redouani nous parlera du devoir de raconter, des dilemmes du terrain et de l’importance de garder l’humain au centre. Une rencontre rare, pour comprendre ce que signifie vraiment informer en zone de guerre.

Tout public .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

