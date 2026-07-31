29e Rando des étangs du Perche Stade Émile René Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

29e Rando des étangs du Perche

Stade Émile René RANDONNAI Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée amateur de VTT, Marche, Trail, Gravel après l’annulation suite à la canicule et par rapport au travail fourni tout au long de l’année des bénévoles pour préparer cette rando, nous avons décidé exceptionnellement de vous la proposer à une autre date. Le départ de la rando est au stade de football sur la commune de Randonnai 61190.

Ravitaillement sur les parcours. Pas de gobelet au départ de la rando.

Inscription sur place ou via helloasso

Parcours

VTT: 20km, 35km, 50km et raid 75km.

Gravel: 60km et 78km (Inscription obligatoire helloasso pour l’envoie de la traces GPS).

Marche: 10km et 15km.

Trail: 10km, 15km et 20km. .

Stade Émile René RANDONNAI Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 93 52 85 usr.vp61@gmail.com

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English : 29e Rando des étangs du Perche

L’événement 29e Rando des étangs du Perche Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Touisme des Hauts du Perche