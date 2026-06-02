2e édition course et marche leandre et les ptits mondes Complexe sportif de la Preille Auboué
2e édition course et marche leandre et les ptits mondes Complexe sportif de la Preille Auboué dimanche 27 septembre 2026.
Auboué
2e édition course et marche leandre et les ptits mondes
Complexe sportif de la Preille 19 place albert lebrun Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
2ème édition de la course et marche Leandre et les p’tits mondes
Trails:
– 15 km
– 10 km
Marche
Restauration, sanitaires et douche sur placeTout public
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Complexe sportif de la Preille 19 place albert lebrun Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 20 97 04 leandreptitsmondes@gmail.com
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English :
2nd edition of the Leandre et les p’tits mondes run and walk
Trails:
– 15 km
– 10 km
Walking
Catering, toilets and shower on site
L’événement 2e édition course et marche leandre et les ptits mondes Auboué a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL
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