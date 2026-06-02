2e édition course et marche leandre et les ptits mondes Complexe sportif de la Preille Auboué dimanche 27 septembre 2026.

Auboué

2e édition course et marche leandre et les ptits mondes

Complexe sportif de la Preille 19 place albert lebrun Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

2ème édition de la course et marche Leandre et les p’tits mondes

Trails:

– 15 km

– 10 km

Marche

Restauration, sanitaires et douche sur placeTout public

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Complexe sportif de la Preille 19 place albert lebrun Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 20 97 04 leandreptitsmondes@gmail.com

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English :

2nd edition of the Leandre et les p’tits mondes run and walk

Trails:

– 15 km

– 10 km

Walking

Catering, toilets and shower on site

L’événement 2e édition course et marche leandre et les ptits mondes Auboué a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL