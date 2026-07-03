Concert Em’paz rue Alfonse Daudet Auboué
jeudi 27 août 2026 · rue Alfonse Daudet · Auboué
Informations pratiques
Auboué
Concert Em’paz
rue Alfonse Daudet Amicale des Pariottes Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Dans le cadre des F’Estivales, organisées par la communauté de communes Orne Lorraine Confluence, venez découvrir
Le groupe Em’paz en concert
En cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle des fêtes
Entrée gratuiteTout public
0 .
rue Alfonse Daudet Amicale des Pariottes Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20
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English :
As part of the F’Estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence Community of Municipalities, come discover:
The Em’paz band in concert
In case of bad weather, the event will be held at the community hall
Free admission
L’événement Concert Em’paz Auboué a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL