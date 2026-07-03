UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auboué

Concert Em’paz rue Alfonse Daudet Auboué

jeudi 27 août 2026 · rue Alfonse Daudet · Auboué

Concert Em’paz rue Alfonse Daudet Auboué

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
rue Alfonse Daudet
Adresse
Amicale des Pariottes
Ville
54580 Auboué
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Auboué

Concert Em’paz

rue Alfonse Daudet Amicale des Pariottes Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Dans le cadre des F’Estivales, organisées par la communauté de communes Orne Lorraine Confluence, venez découvrir

Le groupe Em’paz en concert

En cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle des fêtes

Entrée gratuiteTout public
0  .

rue Alfonse Daudet Amicale des Pariottes Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the F’Estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence Community of Municipalities, come discover:

The Em’paz band in concert

In case of bad weather, the event will be held at the community hall

Free admission

L’événement Concert Em’paz Auboué a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL

À voir aussi à Auboué (Meurthe-et-Moselle)