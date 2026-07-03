Concert Em’paz rue Alfonse Daudet Auboué

Informations pratiques

Auboué

Concert Em’paz

rue Alfonse Daudet Amicale des Pariottes Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre des F’Estivales, organisées par la communauté de communes Orne Lorraine Confluence, venez découvrir

Le groupe Em’paz en concert

En cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle des fêtes

Entrée gratuiteTout public

0 .

rue Alfonse Daudet Amicale des Pariottes Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20

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English :

As part of the F’Estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence Community of Municipalities, come discover:

The Em’paz band in concert

In case of bad weather, the event will be held at the community hall

Free admission

L’événement Concert Em’paz Auboué a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL