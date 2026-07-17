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AGENDA · Auboué

Festi d’été Auboué

samedi 22 août 2026 · Auboué

Festi d’été Auboué

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
chemin du tunnel
Ville
54580 Auboué
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Auboué

Festi d’été

chemin du tunnel Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Festi d’été organisée par la Mairie d’Auboué et l’association Les amis du pré

Entrée libre

Animations

Musique avec José animation

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

chemin du tunnel Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00 

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English :

Summer Festival organized by the Aubou%E9 City Hall and the association Les amis du pr%E9

Free admission

Activities

Music with Jos%E9 and entertainment

Refreshments and food available on site

L’événement Festi d’été Auboué a été mis à jour le 2026-07-17 par MILTOL

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