Festi d’été Auboué
samedi 22 août 2026 · Auboué
Informations pratiques
Auboué
Festi d’été
chemin du tunnel Auboué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Festi d’été organisée par la Mairie d’Auboué et l’association Les amis du pré
Entrée libre
Animations
Musique avec José animation
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
chemin du tunnel Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer Festival organized by the Aubou%E9 City Hall and the association Les amis du pr%E9
Free admission
Activities
Music with Jos%E9 and entertainment
Refreshments and food available on site
L’événement Festi d’été Auboué a été mis à jour le 2026-07-17 par MILTOL