Informations pratiques

Auboué

Festi d’été

chemin du tunnel Auboué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Festi d’été organisée par la Mairie d’Auboué et l’association Les amis du pré

Entrée libre

Animations

Musique avec José animation

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

chemin du tunnel Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00

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English :

Summer Festival organized by the Aubou%E9 City Hall and the association Les amis du pr%E9

Free admission

Activities

Music with Jos%E9 and entertainment

Refreshments and food available on site

L’événement Festi d’été Auboué a été mis à jour le 2026-07-17 par MILTOL